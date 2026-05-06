Brand i terräng i Klövedal – Verktygsbod brann ner

På onsdagskvällen larmades räddningstjänsten till Kolleröd i Klövedal på Tjörn efter uppgifter om brand i terrängen. I samband med branden ska en verktygsbod ha brunnit ner.
Larmet kom in klockan 21.10.
Enligt räddningstjänsten brann det i ett område på cirka 150–200 kvadratmeter.
Polis har varit på plats och en anmälan är skriven gällande vårdslöshet i trafik.
Det finns inga uppgifter om personskador.
