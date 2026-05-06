Knallar lämnar Stenungsund i protest – Kritiserar nya marknadsplatsen

Flera knallar väljer nu att lämna Stenungsunds månadsmarknad efter att man aviserats en annan tillfälliga platsen under ombyggnaden av kommunhuset.

Stenungsunds månadsmarknad arrangeras regelbundet och samlar vanligtvis försäljare från flera delar av landet med bland annat kläder, mat, godis och hantverk.

Kommunen har tidigare beskrivit flytten till C W Borgs väg som en tillfällig lösning under tiden arbetet med kommunhuset pågår.

Flytten av marknaden blev aktuell i samband med ombyggnationen av kommunhuset och förändringarna i centrala Stenungsund. Tidigare hölls marknaden mitt i centrum utanför kommunhuset, längs bryggorna och på Sandbergs plats, men början av året har den istället arrangerats på den tillfälliga ytan på en grusparkering på C W Borgs väg.

Efter gårdagens marknad meddelar flera knallar att de har fått nog och att de inte tänker återvända till Stenungsund.

– Kommunen har gett oss en tom dammig parkeringsplats som är svår att hitta, säger en av knallarna till NYHETERsto.

Även i sociala medier riktas kritik mot flytten.

– Kommunen valde bort oss, skriver en annan knalle.

Flera försäljare upplever att den nya platsen gjort att färre besökare hittar till marknaden. Knallarna menar också att känslan och spontanbesöken från centrum försvunnit när marknaden flyttades bort från de mest centrala stråken. Dessutom anser man inte kommunen har marknadsfört den nya platsen så folk hittar dit.

En utmaning för kommunen är samtidigt att Stenungstorg inte är kommunal mark utan ägs av fastighetsbolaget Citycon, vilket gör det svårare för kommunen att arrangera marknaden där.

Heléne Silvander, knalle och driver Lerox Form och Förvaring

Knallen Heléne Silvander menar att problemet inte handlar om själva flytten – utan om hur den hanterats.

– Vi knallar är flyttbara, bara säga till om ny plats så kommer vi. Här tog det flera månader innan vi hörde något om en ny plats, säger hon.

Hon riktar också kritik mot servicen på den tillfälliga marknadsplatsen.

– Vi betalar gärna men nu vet vi inte vad vi betalar för. Det finns ingen toalett och ingen el. Jag har själv fått köpa ett elverk då vi har kassaapparater.

Hon fortsätter:

– Vi är företagare, vi är inte råttor som kommer på besök. Vi betalar gärna om vi får rätt service.

Enligt Heléne Silvander blir kostnaden också hög för vissa försäljare.

– En del knallar har 12 meter och ska då betala för fyra gånger tre meter, 1 250 kronor per tillfälle.

Samtidigt beskriver hon hur många besökare reagerat på förändringen.

– Igår när vi var på marknaden stod vi nästan och grät. Stenungsundsbor och stamkunder kom fram och frågade var de nu ska handla och träffa folk. De ser så fram emot marknaden och att få komma ut. För många är marknaden mer än handel – det är en mötesplats för många äldre och ensamma och de som kanske inte handlar online.

Färre knallar senaste åren

Samtidigt kommer kritiken i en tid då hela knalleyrket pressas hårt runt om i Sverige.

Branschorganisationer har under flera år larmat om att antalet marknadsförsäljare minskar. Många äldre knallar har lämnat yrket efter pandemin samtidigt som konkurrensen från e-handeln och ökade kostnader gjort det svårare att driva verksamheten vidare.

NYHETERsto har sökt Stenungsunds kommun som hänvisar till information som kommunen själva kommer att publicera i sina egna kanaler under dagen, vilket man också gjorde.

Stenungsunds kommun uppger att man redan under hösten inledde dialog med torghandlarna kring en tillfällig lösning under byggtiden.

– Vi har försökt hitta den mest lämpliga platsen på kommunal mark, säger Jessica Andersson, chef för MEX (mark och exploatering) och geodata i Stenungsunds kommun till kommunens hemsida.

Kommunen uppger också att det under byggperioden inte varit möjligt att bedriva torghandel vid kommunhuset och att platsen vid CW Borgs väg därför anvisats som en tillfällig lösning.

För att underlätta för torghandeln har kommunen inte tagit ut någon avgift under de tre första månaderna på den nya platsen. Den avgiftsfria perioden gäller mars till och med maj.

– För att underlätta för torghandeln har vi valt att inte ta ut någon avgift under de första månaderna på den nya platsen, säger Jessica Andersson till kommunens hemsida.

Enligt kommunen har torghandlarna nu valt att inte förnya sitt avtal för resten av året.