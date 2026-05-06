Moped stoppad i Stora Höga – Gick över 60 km/h - NYHETERsto.se | Stenungsund - Tjörn - Orust - Lokala nyheter utan betalvägg!

Moped stoppad i Stora Höga – Gick över 60 km/h

-

En moped stoppades av polis i Stora Höga efter misstanke om att den gick för fort.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 6 maj 2026 09:11

Händelsen inträffade vid 18.15-tiden på tisdagen. Polisen mötte mopeden och genomförde därefter en kontroll.

Vid kontrollen konstaterades att mopeden gick i över 60 km/h.

Föraren misstänks nu för olovlig körning.

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS
POLITISKT REKLAMMEDDELANDE:
Sponsor är Liberalerna Stenungsund. Kopplat till Riksdagsval, region- och kommunfullmäktigeval 2026-09-13.
Mer info här: Transparensmeddelande
Top