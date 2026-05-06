Pojke misshandlad ombord på buss

En pojke blev på onsdagsförmiddagen misshandlad på en buss i centrala Stenungsund.

Händelsen inträffade vid 11-tiden under färd mellan Hallernaskolan och centrala Stenungsund, något STtidningen var först att rapportera om.

Enligt tidningen ska pojken ha blivit slagen och sparkad på armen av en för honom okänd man.

Pojken ska inte ha behövt akutsjukvård efter händelsen.

En anmälan gällande misshandel är skriven och man kommer nu att arbeta vidare med ärendet. Bland annat kommer film från bussarnas kamerabevakning att inhämtas som en del av utredningen.