Smet efter parkeringsskada utanför matbutik – Dömd till böter

En man i 60-årsåldern döms efter en smitningsolycka på Tjörn sommaren 2025.
Händelsen inträffadepå parkeringen vid Almö Livs i Myggenäs. Mannen körde enligt domen in i en stillastående bil och lämnade därefter platsen utan att lämna namn eller kontaktuppgifter.
Mannen har erkänt händelsen i polisförhör och tingsrätten dömer honom för smitning från trafikolycksplats.
Påföljden blir 40 dagsböter á 50 kronor, totalt 2 000 kronor.
Han ska även betala skadestånd på totalt 9 434 kronor till företaget som äger bilen och Trafikförsäkringsföreningen för reparationskostnader samt hyrbil. Mannen ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.
