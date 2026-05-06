Två unga män misstänks för narkotikabrott

Polisen påträffade två unga män i centrala Stenungsund som misstänks för narkotikabrott.
Händelsen inträffade vid 21-tiden på tisdagskvällen. Männen, som är i 15-20 årsåldern gamla, visade enligt polisen tecken på narkotikapåverkan.
Båda fick följa med för kroppsbesiktning och misstänks efter detta för narkotikabrott genom eget bruk.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.