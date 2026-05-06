Ung man åtalas för narkotikabrott och penningtvätt

En man i 20-årsåldern från Orust har åtalats vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för flera narkotikabrott samt penningtvättsbrott.

Enligt åtalet ska mannen bland annat ha innehaft kokain, cannabis och pregabalin. Narkotikan ska ha påträffats i både Uddevalla och Henån under hösten 2024.

Han åtalas även för ringa narkotikabrott efter att kokain och cannabis påvisats i ett urinprov vid en kontroll i januari 2026.

Misstänks för penningtvättsbrott

Samtidigt åtalas mannen för penningtvättsbrott efter att enligt åklagaren ha upplåtit sitt bankkonto för pengar från ett bedrägeri.

En kvinna ska ha lurats att föra över 9 772 kronor till mannens konto, varefter pengarna fördes vidare till andra konton.

Mannen erkänner delar av narkotikabrotten men varken erkänner eller förnekar misstankarna om penningtvätt.