ICA Kvantum skänker del av fredagshandeln till barn och unga i Ukraina

Imorgon fredag, den 8 maj, skänker ICA Kvantum Stenungsund tio procent av dagens omsättning till barn och ungdomar i Ukraina.

Initiativet gjordes första gången redan i mars 2022 i samband med Rysslands invasion av Ukraina, då butiken tillsammans med kunder och Rotary Stenungsund samlade in pengar till hjälporganisationer som UNHCR och UNICEF.

Nu väljer ICA Kvantum att återigen genomföra en insamling – denna gång till organisationen Children of Heroes, ett initiativ från Rotaryklubbar i Ukraina som arbetar för barn som förlorat en förälder i kriget eller har en förälder som deltar i kriget.

Syftet är att ge barnen möjlighet till aktiviteter och en paus från krigets vardag.

Enligt ICA Kvantum kan 30 000 kronor finansiera aktiviteter för omkring 50 ungdomar under en månad och förhoppningen är att insamlingen ska kunna bidra till verksamhet under sommaren.

Oxfilé istället för falukorv

– Tidigare har denna dagen varit väldigt uppskattad. Kunder har kommit fram till mig och sagt: ”Robert – jag skulle köpa falukorv idag men jag slår till på oxfilé för den goda sakens skull”, säger Robert Larsson, ICA-handlare på ICA Kvantum Stenungsund.

Han berättar också att initiativet tidigare lett till ökad handel i butiken.

– En normal fredag omsätter vi mellan 1,1 och 1,2 miljoner. När vi har Ukrainadagen ökar det markant, och det ger pengar till en god sak.

Under åren sedan invasionen har ICA Kvantum också deltagit i flera lokala initiativ för Ukraina.