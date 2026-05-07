Drunkningstillbud utanför Henån – Person i vattnet

På torsdagen larmades räddningstjänsten om ett befarat drunkningstillbud vid Staberget nära Småholmarna på Orust.
Larmet kom vid 12.30-tiden och flera resurser skickades till platsen, däribland räddningstjänst, ambulans, polis och Sjöräddningssällskapet.
Enligt initiala uppgifter ska en bil stått vid en sjösatt båt samtidigt som tillhörigheter och skor påträffats, vilket gjorde att man befarade ett tillbud.
Vid 12.40-tiden uppges en person ha påträffats i vattnet i samband med insatsen av räddningstjänst och ambulans vilket gjorde att sjöräddningssällskapet inte behövdes på plats och kunde vända åter.
Skadeläget är i nuläget oklart.
