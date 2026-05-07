Man misstänks för grovt brott mot knivlagen

Polisen genomförde på torsdagsmorgonen en kontroll vid Uppegårdsvägen utanför ICA Stenungshallen i Stenungsund.
Händelsen inträffade vid 08.47-tiden. Vid kontrollen misstänks en man för grovt brott mot knivlagen.
Mannen fick följa med polisen för vidare utredning.
Enligt polisens presstalesperson Christian Brattgård var det polispatrullen som på eget initiativ genomförde kontrollen.
Det är i nuläget oklart om fler brottsmisstankar tillkommit.
