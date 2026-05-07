Stökade på buss – Polis mötte upp

Polis larmades på torsdagseftermiddagen efter en stökig bussresa mellan Stenungsund och Göteborg.
Larmet kom in vid 14.38 efter att en man uppträtt stökigt ombord på bussen.
– Mannen ska ha gapat, skrikit och varit allmänt stökig ombord, men inte varit våldsam vad vi vet, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson.
Bussen kontaktade polis när den lämnade Stora Höga och polis mötte därefter upp vid pendelparkeringen i Kode.
Mannen fick följa med polisen från platsen. Ingen anmälan har upprättats.
