Glömde att det låg en kniv i fickan vid besök i matbutiken

En man i 20-årsåldern döms vid Uddevalla tingsrätt efter att ha burit kniv på allmän plats i centrala Stenungsund.

Händelsen inträffade i slutet av januari på Stenungstorg. En polis reagerade då på mannens beteende utanför Coop och genomförde en kontroll. Vid visitation hittades en kniv i mannens innerficka.

Mannen har uppgett att han av misstag fått med sig kniven när han gick för att köpa bröd och att han glömt att den låg i jackfickan.

Tingsrätten gör dock en annan bedömning.

I domen pekar tingsrätten bland annat på att mannen själv berättat att han lagt kniven i jackan strax innan han gick ut samt att en polis uppfattat att mannen känt sig hotad och därför haft kniven med sig.

Tingsrätten anser därför att innehavet varit medvetet och dömer mannen för brott mot knivlagen.

Påföljden blir 100 dagsböter á 50 kronor, totalt 5 000 kronor.

Kniven förverkas och mannen ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.