Strömavbrott på Orust – Hundratals kunder drabbades

Ett strömavbrott drabbade under torsdagsförmiddagen norra delar av Orust. Vid lunchtid var strömmen tillbaka igen.
Larmet kom vid 09.30-tiden och enligt uppgifter berörs just nu 654 kunder.
Felet beror på en avgrävd kabel. En montör är på väg till området för felsökning och åtgärd.
Strax före klockan har samtliga abonnenter fått strömmen tillbaka igen.
Delar av området som berördes. Karta: Ellevio
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.