Mindre läckage på krackeranläggningen – Luktstötar kan förekomma

Under fredagen inträffade ett mindre läckage vid Borouge International, tidigare Borealis, krackeranläggning i Stenungsund.
Enligt uppgifter från företaget är läckaget under kontroll och inga personskador har rapporterats. Företaget har hanterat läckaget själva.
Det ska inte föreligga någon fara för omgivningen.
-Det är ett mindre internt läckage som skedde vid lunchtid på vår krackeranläggning. Läckaget skedde i samband att utrustning togs i drift efter underhållsarbete. Åtgärder har vidtagits och läckaget har avgränsats. Inget utsläpp har skett till miljön utanför anläggningen, skriver Borouge International till NYHETERsto.
