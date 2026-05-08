OJ! Vilken vårhelg!

Helgen bjuder på ett brett utbud av evenemang i STO-området – från Barnlördag och bio i Stenungsund till kosläpp, vernissager, musik, öppna gårdar och familjeaktiviteter på Tjörn och Orust.

STENUNGSUND

Barnlördag

Kulturhuset Fregatten • Lördag 9 maj kl. 10.00–14.00

Vårens sista Barnlördag bjuder på föreställningar, vernissage, pyssel, sagostunder, tipspromenad och aktiviteter inne på Molekylverkstan. Allt är gratis och ingen anmälan krävs.

Standup med Fredrik Andersson & Vänner!

Kulturhuset Fregatten • Fredag 8 maj kl. 19.00

Ståuppkomikern Fredrik Andersson bjuder in komikervänner och provkör skämt inför kommande föreställningar. Dörrarna öppnar kl. 18.40. Arrangeras av Skene Comedy.

Kopperskolans dag

Kopperskolan • Lördag 9 maj kl. 10.00–14.00

En familjedag med lotteri, mat, spöktunnel, ponnyridning, café, hoppborg, loppis, besök av räddningsfordon och flera andra aktiviteter. Arrangeras av klass 5.

Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Under helgen visas flera filmer för både barn och vuxna. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Fredag 8 maj

• kl. 18.30 – Mortal Kombat II

Lördag 9 maj

• kl. 16.15 – Super Mario Galaxy Filmen

• kl. 18.30 – Mortal Kombat II

Söndag 10 maj

• kl. 15.45 – Super Mario Galaxy Filmen

• kl. 18.00 – Djävulen bär Prada 2

TJÖRN

Öppet hus på Lilla Brattön

Lilla Brattön • Lördag 9 maj

Lilla Brattön bjuder in till öppet hus med kostnadsfri båttransport från Almöbryggan med M/S Granita kl. 12.00, 13.00, 14.00 och 15.00. På ön väntar tipspromenad, historievandring, äventyrsgolf, visning av stugor och lokaler samt möjlighet att träffa personalen. Elviras Skärgårdskrog håller öppet för lunch kl. 12.00–16.00.

Framtidsveckan Tjörn: Potatisupprop, mat, mingel och musik (Framtidsveckan)

Bräcke hembygdsgård, Bräckeliden 103, Hjälteby • Fredag 8 maj kl. 18.00

Omställning Tjörn delar ut sättpotatis och bjuder på gråärtsfalafel, kaffe och kaka. Det blir även samtal om fröer, frågestund och musik med Musiklinjen från Billströmska.

Vernissage på Nordiska Akvarellmuseet

Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, Skärhamn • Lördag 9 maj kl. 14.00–17.00

Nordiska Akvarellmuseet inviger sommarens utställningar med fri entré och vernissageprogram under dagen.

Vernissage Thomas Nilsson

Konstrummet, biblioteket i Skärhamn • Lördag 9 maj kl. 11.00–13.00

Vernissage för Thomas Nilssons utställning i Konstrummet på Skärhamns bibliotek.

Kosläpp, växtmarknad ,loppis och bigård på Bräcke

Tjörns Hembygdsgård Bräcke, Bräckeliden, Hjälteby • Lördag 9 maj kl. 11.00–14.00

Full aktivitet på Bräcke med kosläpp, växtmarknad, loppis och bigård. Det finns korv, kaffe och tilltugg till försäljning under dagen.

Vernissageverkstad på Nordiska Akvarellmuseet

Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, Skärhamn • Lördag 9 maj kl. 13.30–17.00

Drop in-verkstad för alla åldrar där besökare får skapa inspirerat av museets utställningar.

Samtal: Bera Nordal och Per Jonas Storsve

Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, Skärhamn • Lördag 9 maj kl. 15.00

Vernissagesamtal om sommarens utställningar på Nordiska Akvarellmuseet.

Öppen scen på Egnahemsfabriken

Egnahemsfabriken, Hjälteby • Lördag 9 maj kl. 15.00

Öppen scen för musik, poesi och andra framträdanden där alla får delta.

Musik: Göteborg Baroque

Valla kyrka • Söndag 10 maj kl. 16.00 • Fri entré

Göteborg Baroque framför kärleksmadrigaler av Claudio Monteverdi i Valla kyrka.

Framtidsveckan – Öppna gårdar (Framtidsveckan)

Olika platser på Tjörn • Söndag 10 maj kl. 11.00–15.00

Flera gårdar på Tjörn håller öppet med odling, gårdsbutik, växthus och försäljning under dagen.

Fågelskådningens Dag

Skådarkullen, Kårsund, Klövedal • Söndag 10 maj kl. 10.00–14.00

Fågelskådning, quiz och information om fåglar för både barn och vuxna.

Cykelparad

Skärhamn • Söndag 10 maj kl 11.00-13.00

En cykelparad genom Skärhamn för att uppmärksamma cyklandet på Tjörn.

Med Bohuslän i våra hjärtan

Soul & Art / Majsans Konst och hantverk, Fågelkärrsvägen 4 H, Höviksnäs • Lördag 9 maj kl. 11.00–15.00

Konstnären Eva Leckborn visar akvarellmålningar inspirerade av Bohusläns natur, hav och människor.

ORUST

Blomstervandring Gullvivor på Härmanö

Härmanö naturreservat, Gullholmen • Lördag 9 maj

Guidad blomstervandring i Härmanö naturreservat med fokus på gullvivor och vårblomning.

Sparbankskalaset 2026

Ellösparken, Ellös • Lördag 9 maj kl. 11.00–16.00 • Fri entré

Familjedag med KAJ, Magikern Isidor, musik, aktiviteter, foodtrucks och underhållning för stora och små.

ÖA Gungar

Hababeriet, Henån • Lördag 9 maj kl. 12.00–23.30

Musikdag med marknad, loppis och liveframträdanden under hela dagen och kvällen.

EPA-dunk

Svanesund • Lördag 9 maj kl. 14.00–17.00

EPA-träff med tävlingar, pizza och aktiviteter i Svanesund.

Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang.

Reservation för ev, fel och ändringar i programmet.

För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.