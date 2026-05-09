Kopperskolans dag lockade många besökare i vårsolen – En tradition sedan snart 40 år

På lördagen arrangerades årets upplaga av Kopperskolans dag i Stenungsund. Med strålande vårväder och många besökare blev det ännu en lyckad familjefest fylld med aktiviteter för alla åldrar.

Text: Mikael Berglund Dela

Kopperskolans dag har blivit en uppskattad tradition sedan slutet av 1980-talet och arrangeras varje år av skolans femteklasser för att samla in pengar till klassresor när eleverna går vidare till årskurs 6.

Skolgården fylldes under dagen med loppis, lotterier, lyckohjul, hoppborg, ansiktsmålning och ponnyridning. Den som vågade kunde även ge sig in på spökvandring inne i gymnastiksalen.

Blåljusområdet var som vanligt ett populärt inslag under dagen. Räddningstjänsten visade upp sin brandbil och kranbil samtidigt som polisen fanns på plats med polisbil och utrustning. Besökare kunde även ta en närmare titt på bärgningsfordon.

Hungrig behövde ingen vara. På området fanns både korv, hamburgare och café med fika och dryck.

Varje år får Kopperskolans dag nya inslag beroende på elevernas och vårdnadshavarnas idéer och kontakter, ibland genom arbeten, föreningar eller släktingar. Det gör att arrangemanget ständigt utvecklas och ser lite olika ut från år till år.

I årets upplaga var försäljning av sockervadd en av nyheterna och även en populär eldshow som lockade många nyfikna åskådare.

Kopperskolans dag har genom åren blivit mer än bara en insamling till klassresor – det är också en lokal folkfest och en uppskattad mötesplats för familjer i Stenungsund.