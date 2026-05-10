Flera ungdomar misstänks ha misshandlat tonåring

Polis larmades sent på lördagskvällen till Stora Höga efter uppgifter om en misshandel.

Larmet kom vid 22.39 sedan en boende vaknat av oväsen och sett hur flera ungdomar ska ha gett sig på en ensam pojke i 15-årsåldern.

Enligt uppgifter ska slag mot ansiktet ha utdelats.

Vittnet gick emellan och kontaktade därefter polisen som skickade patrull till platsen. Det finns inga uppgifter om personen som ska ha behövt akutvård på plats.

Polisen på plats har hållit förhör och samlat in uppgifter om händelsen. En anmälan om misshandel har upprättats.

Det är i nuläget oklart om någon person har delgivits misstanke om brott.