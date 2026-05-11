Lastbil körde in i viadukt under E6 – En person till sjukhus

På måndagsmorgonen inträffade en trafikolycka på Stripplekärrsvägen vid Evenås i Stenungsund där en lastbil kört in i en viadukt under E6.

Text: Mikael Berglund

Larmet kom klockan 08:30 från Lv 653, Stripplekärrsvägen. Efter olyckan stängdes vägen av och räddningstjänst, ambulans samt polis skickades till platsen.

En person åker med ambulans till sjukhus för kontroll och vård efter att ha uppgett smärta i ryggen.

Trafikverket är på plats för att inspektera viadukten och kontrollera eventuella skador på konstruktionen. Trafiken på E6 påverkas inte av olyckan.

Både dragbil och släp bärgas under förmiddagen och vid klockan 11 var man helt klara på plats.

Händelsen utreds initialt som vårdslöshet i trafik, vilket är rutin. Ingen är i nuläget delgiven misstänkt för brott.