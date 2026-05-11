Lastbil har vält på Stenungsundsmotet – Avstängt under bärgning

På måndagseftermiddagen larmades räddningstjänsten om en trafikolycka vid E6 Stenungsundsmotet där en containerlastbil välte på den norrgående avfarten.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet kom in klockan 17.24 och det rörde sig om en singelolycka. På- och avfarten mot norr stängdes initialt av men trafiken kunde senare släppas fram växelvis förbi olycksplatsen.

Flera personer stannade snabbt för att hjälpa chauffören ur den vältande lastbilen. En person som var först på plats berättar för NYHETERsto att man tillsammans med en annan bilist slog sönder vindrutan med hjälp av en spade för att kunna få ut chauffören ur hytten.

-Därefter kunde chauffören ta sig upp på benen och verkade inte vara allvarligt skadad när räddningstjänst, ambulans och polis anlände till platsen.

I det första larmet fanns uppgifter om att lastbilen skulle vara lastad med farligt gods, men det tillbakavisades senare av räddningstjänsten.

Polis har varit på plats men det finns ingen misstanke om brott i samband med olyckan.

Under kvällen och natten genomfördes bärgning av lastbilen vilket innebar att på- och avfarten åter stängdes av under arbetet.

Prognosen från platsen var att arbetet skulle vara helt avslutat vid 03-tiden natten mot tisdag.