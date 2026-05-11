Måsar lokaliseras från luften – Drönare letar bon på Stenungsundshems fastigheter

Även i år tar Stenungsundshem hjälp av Anticimex för att minska problemen med måsar vid sina fastigheter. Under måndagen och vid ytterligare fyra tillfällen fram till midsommar kommer drönare att flyga över flera bostadsområden i Stenungsund.

Text: Mikael Berglund

Syftet är att söka efter fågelbon och ägg för att kunna ta bort dem och på så sätt minska störningar från framför allt måsar och deras ungar senare under sommaren.

Insatserna genomförs vid flera av Stenungsundshems fastigheter, bland annat vid Hasselbacken, Hällebäck, Doterödsvägen och Stenunge Strand.

Tidigare genomfördes arbetet genom att personal klättrade upp på taken för att leta efter bon, men numera används drönare för att lokalisera bona innan åtgärder sätts in, vilket är både ett säkrare och mer effektivt arbetssätt.

Problemen med måsar och aggressiva fågelföräldrar återkommer varje vår och sommar i flera bostadsområden, där boende ibland upplever störningar från högljudda fåglar och attackerande måsar som skyddar sina ungar.

Fiskmåsar och andra fåglar är fredade under häckningssäsongen mellan 1 april och 31 juli. För att få flytta eller ta bort bon och ägg krävs därför särskilt tillstånd för skyddsjakt, vilket man har.