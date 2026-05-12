Ringa stöld på Göksäter

Polis larmades på måndagseftermiddagen till Göksäter på Orust efter en misstänkt ringa stöld i varuhuset.
Larmet kom in vid 13.21 sedan en butikskontrollant kontaktat polisen.
En man ska enligt uppgifter ha passerat sista betalningsmöjlighet utan att betala för varor.
Polis på plats tar uppgifter som ligger till grund för en anmälan gällande ringa stöld.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.