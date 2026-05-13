Halvnaken man gjorde motstånd mot polis – Döms för flera brott

En man i 50-årsåldern döms av Uddevalla tingsrätt för våldsamt motstånd och skadegörelse efter en händelse vid en mataffär i centrala Stenungsund dit polisen larmats om en halvnaken man.

Det var sommaren 2024 som polis larmades parkeringen och området utanför mataffären efter uppgifter om en stökig och halvnaken man. När polis skulle ingripa gjorde mannen motstånd genom att spjärna emot med armar och ben samtidigt som han försökte hindra poliserna från att sätta handfängsel på honom.

I samband med händelsen uppgav polisen att en polisman attackerats vid ingripandet.

Anmälde polisen – Smetade avföring i cellen

Mannen har i förhör förnekat brott och hävdat att poliserna använde övervåld samt att han själv gjorde en motanmälan mot polisen. Tingsrätten anser dock att kroppskamerafilmer från ingripandet visar att poliserna inte använde mer våld än situationen krävde.

Efter ingripandet placerades mannen i arrest i Uddevalla där han enligt domen smetade avföring på väggar, golv, spegel och brits i cellen.

Saneringen av arrestcellen kostade Polismyndigheten 3 609 kronor.

Befann sig i psykos

Tingsrätten skriver att mannen befunnit sig i en psykiskt utsatt situation men att det inte befriar honom från ansvar för skadegörelsen.

Påföljden blir villkorlig dom och 40 dagsböter á 110 kronor, totalt 4 400 kronor.

Mannen ska även betala 3 609 kronor i skadestånd till Polismyndigheten samt 1 000 kronor till brottsofferfonden.