Larm om rökutveckling på boende i Rönnäng

Räddningstjänsten larmades på förmiddagen till ett boende vid Kvarnbacken i Rönnäng på Tjörn efter uppgifter om rökutveckling.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 14 maj 2026 11:49 | Uppdaterad: 14 maj 2026 13:37

Larmet kom klockan 11:37 som ett automatiskt brandlarm men blev strax efter ett skarpt larm.

Enligt de första uppgifterna ska det handla om rökutveckling från en torktumlare i tvättstugan på ett boendet, men inga öppna lågor.

Räddningstjänsten åkte till platsen för kontroll.

