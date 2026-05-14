Larm om rökutveckling på boende i Rönnäng

Räddningstjänsten larmades på förmiddagen till ett boende vid Kvarnbacken i Rönnäng på Tjörn efter uppgifter om rökutveckling.
Larmet kom klockan 11:37 som ett automatiskt brandlarm men blev strax efter ett skarpt larm.
Enligt de första uppgifterna ska det handla om rökutveckling från en torktumlare i tvättstugan på ett boendet, men inga öppna lågor.
Räddningstjänsten åkte till platsen för kontroll.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.