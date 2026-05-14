Tjörnkoppling när Fanny Ivarsson utsågs till Årets Stellabagare 2026

Fanny Ivarsson från alvar & ivar surdegsbageri i Göteborg men som även driver musteriet och äppelodling Alvar & Ivar på Kalvhagen i Svanvik på Tjörn, har utsetts till Årets Stellabagare 2026 under årets Stellagala i Stockholm.

Utmärkelsen uppmärksammar hennes arbete med ekologiska surdegsbröd, lokala råvaror och långsamma hantverksmetoder – men också satsningen på gården i Svanvik på östra Tjörn där verksamheten under senare år vuxit med musteri, äppelodling och hantverkscider.

I juryns motivering lyfts hennes starka förankring i hantverket fram:

”Med händer djupt förankrade i mjölet och blicken mot framtiden bakar vår vinnare bröd med historia och en självklar känsla för kvalitet. Här får surdegen tala – långsamt med respekt för råvaran. Genom nära samarbeten med lokala odlare och små kvarnar, skapar hon hantverk där varje limpa bär spår av plats och passion.”

Stellagalan arbetar för ökad jämställdhet och jämlikhet inom gastronomibranschen och lyfter varje år fram kvinnliga förebilder inom mat, dryck och restaurangvärlden.

Bageriet alvar & ivar startade redan 2009 på Kastellgatan i Göteborg och har sedan dess profilerat sig på ekologiska surdegsbröd bakade på kulturspannmål från lokala odlare och mindre kvarnar.

Bröden bakas utan vanlig jäst och får istället jäsa långsamt med surdeg – en metod som enligt verksamheten både ger bättre smak, längre hållbarhet och gör näringen mer tillgänglig.

Sedan 2016 driver Fanny Ivarsson tillsammans med maken Benny Käck även gården Kalvhagen i Svanvik på Tjörn där man byggt upp ekologisk äppelodling och musteri.

Under senare år har verksamheten också utvecklats mot hantverkscider och paret har nu tillstånd för gårdsförsäljning. På gården pågår dessutom en utbyggnad för att kunna buteljera cider i större skala.

Must och cider säljs bland annat i bageriet i Göteborg, på Hoga Saluhall på Tjörn samt till lokala restauranger och caféer.

Bland övriga vinnare under Stellagalan 2026 märktes Jessie Sommarström från Sodexo samt Sommarström & Grimlund som utsågs till Årets Stellakock, Sabina Eriksson från Astern Mat och Möten som fick pris som Årets Stellamentor samt Frida Winters på Adam Albin som utsågs till Stellasommelier.