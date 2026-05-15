“Det är billigare att köpa mer” – Döms för innehav men frias från misstanke om försäljning

En man i 25-årsåldern döms av Uddevalla tingsrätt för narkotikabrott och ringa narkotikabrott efter ett fordonsstopp på Orust. Mellan benen fanns en påse med cannabis som åklagaren ansåg inte bara var för eget bruk – dessutom hade mannen en större mängd kontanter på sig. Mannen döms för innehav – men frias från misstanke om försäljning. Mannens motivering till mängden – “Det är billigare att köpa mer”

Det var i april 2024 som polisen stoppade en personbil i Henån. Mannen satt i passagerarsätet och hade enligt domen 44,7 gram cannabis i en plastpåse mellan benen. I plånboken hade han dessutom 18 120 kronor i kontanter.

Provtagning visade också att mannen brukat både cannabis och kokain.

”Billigare att köpa mer”

Åklagaren menade att mängden cannabis varit avsedd för försäljning, men mannen själv gav en annan förklaring under rättegången.

Han berättade att han köpt en större mängd cannabis tidigare samma dag i Göteborg eftersom det blev betydligt billigare att köpa mer på en gång. Enligt mannen var narkotikan enbart avsedd för eget bruk och skulle räcka i ett par veckor.

Pengar från spel

Mannen beskrev också hur han haft ett omfattande spel- och narkotikamissbruk och att de över 18 000 kronorna i kontanter bland annat kom från spelvinster och pengar från familj och vänner.

Tingsrätten konstaterar att cannabisen inte var portionsförpackad och att det saknades konkret utredning som visade att mannen ägnat sig åt försäljning.

Han döms därför endast för innehavet av cannabis och för bruk av kokain.

Får tillbaka pengarna

Domstolen avslår samtidigt åklagarens krav på att kontanterna på 18 120 kronor skulle förverkas eftersom det inte ansågs bevisat att pengarna kom från brottslig verksamhet.

Den tidigare utdömda skyddstillsynen mot mannen ska även omfatta den nya brottsligheten.