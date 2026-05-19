Rökutveckling från tvättmaskinen – Räddningstjänsten på plats

På tisdags eftermiddagen larmades räddningstjänsten till en adress i Kållekärr på Tjörn efter uppgifter om rökutveckling från en tvättmaskin.
Larmet kom klockan 15:28.
Enligt de första uppgifterna ska boende ha upptäckt varmgång och rök från tvättmaskinen.
– Räddningstjänsten åker till adressen för kontroll, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.