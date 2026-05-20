Körde in i belysningsstolpe vid vägarbete

En trafikolycka inträffade på onsdagen i korsningen Uppgårdsvägen och Yttre Ringleden i Stenungsund.
Händelsen inträffade vid klockan 13.
Vid ett vägarbete i korsningen körde förare av en bil in i en belysningsstolpe. Det är oklart vad som orsakat olyckan.
Det finns inga uppgifter om eventuella personskador.
Vid kockan 13:25 var ingen polis eller räddningstjänst larmade till platsen. Bilen har man på plats lyckats putta undan så den inte utgör något hinder i trafiken.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.