Gick in på polisstationen – Uppgav att han blivit knivskuren

En man kom under fredagen in till polisstationen i Stenungsund och uppgav att han tidigare blivit knivskuren.

Text: Mikael Berglund

Det var vid klockan 12.50 som mannen sökte upp polisen på stationen och ville göra en anmälan.

Polisen dokumenterade skador och tog uppgifter kring händelsen som ligger till grund för en anmälan om misshandel.

Mannen, som är i 50-årsåldern var inte i behov av akut sjukvård på platsen.

Omständigheter kring händelsen är inte känt.

-Det här blir ett utredningsärende, säger Fredrik Svedemyr, Polisens presstalesperson till NYHETERsto.