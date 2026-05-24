Larm till tidigare brandhärjad byggnad

Räddningstjänsten på Orust larmades under söndagsmorgonen efter uppgifter om brand i en tidigare brandhärjad byggnad.
Larmet kom vid klockan 09.21.
Det handlar om ett återbesök i huset i Backa utanför Ellös där någon form av brand åter blossat upp.
-Vi är på plats och slänger på lite vatten, uppger Räddningstjänstens ledningscentral.
Det var i torsdags som det brann i huset och det är ganska vanligt att det kan blossa upp igen efter några dagar.
