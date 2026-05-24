Larm till tidigare brandhärjad byggnad

Foto: NYHETERsto - Arkivbild

Räddningstjänsten på Orust larmades under söndagsmorgonen efter uppgifter om brand i en tidigare brandhärjad byggnad.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 24 maj 2026 09:24 | Uppdaterad: 24 maj 2026 09:58

Larmet kom vid klockan 09.21.

Det handlar om ett återbesök i huset i Backa utanför Ellös där någon form av brand åter blossat upp.

-Vi är på plats och slänger på lite vatten, uppger Räddningstjänstens ledningscentral.

Det var i torsdags som det brann i huset och det är ganska vanligt att det kan blossa upp igen efter några dagar.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
