Havets dag fyller Rönnäng med liv i hamnen

På lördag fylls fiskehamnen i Rönnäng med aktiviteter, båtliv och lokal gemenskap när Havets dag arrangeras. Evenemanget riktar sig till alla som tycker om havet, kusten, fisket och livet i ett samhälle där havet alltid har haft en självklar plats.

Text: Mikael Berglund

Havets dag har arrangerats även tidigare år och har blivit en återkommande dag där hamnen, båtarna och det lokala engagemanget får ta plats. Förra året beskrevs evenemanget som en dag med aktiviteter för både barn och vuxna, med föreningar, båtar och lokala aktörer på plats i Stansvik.

I år satsar arrangören extra på barnfamiljer. Det blir aktiviteter för både stora och små, samtidigt som besökarna får möta lokala föreningar, aktörer och verksamheter med koppling till havet och Rönnäng. Evenemanget arrangeras av Rönnängs Intresseförening.

Familjedag vid havet

Under dagen blir hamnen en mötesplats för samtal, upplevelser och aktiviteter. Fokus ligger på kusten, båtlivet, fisket och det lokala samhällslivet på Tjörn.

Besökarna kan bland annat hälsa på i båtar och skepp, testa kajak och ta del av aktiviteter i hamnområdet. Det planeras också en sjöräddningsövning med helikopter.

Många aktiviteter för barn

För barnfamiljer finns flera programpunkter. Bland annat blir det återbruksslöjd med Farmors garage, ponnyridning med Tjörns ridskola, hoppborg, labyrint, krabbfiske och fiskedamm.

Barn och unga kan också testa på hockey med Rönnängs IK och fotboll med Rönnängs FF. Räddningstjänsten och bärgare finns också på plats under dagen.

Lunch, fika och gemenskap

För den som vill stanna en stund i hamnen finns det lunch, fika och våfflor. Tanken är att skapa en levande dag där både Rönnängsbor och besökare kan mötas vid havet.