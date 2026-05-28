Förare och fordonsägare misstänks för brott efter kontroll i Skärhamn

En man misstänks för drograttfylleri och grov olovlig körning efter en poliskontroll i Skärhamn på onsdagskvällen. Även fordonsägaren som kom till platsen misstänks för brott.

Vid klockan 21.50 på onsdagskvällen valde polisen att stanna och kontrollera ett fordon och dess förare i Skärhamn.

Vid kontrollen visade det sig att föraren hade ett återkallat körkort. Föraren, en man i 30–40-årsåldern, visade också tecken på att vara påverkad av narkotika. Han togs därför med för kroppsbesiktning.

Mannen misstänks nu för grov olovlig körning och drograttfylleri.

Fordonsägaren misstänkt för brott

I samband med kontrollen kom även fordonsägaren till platsen. Ägaren, som också är en man i 30–40-årsåldern, misstänks för tillåtande av olovlig körning.