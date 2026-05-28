Förare och fordonsägare misstänks för brott efter kontroll i Skärhamn

En man misstänks för drograttfylleri och grov olovlig körning efter en poliskontroll i Skärhamn på onsdagskvällen. Även fordonsägaren som kom till platsen misstänks för brott.
Vid klockan 21.50 på onsdagskvällen valde polisen att stanna och kontrollera ett fordon och dess förare i Skärhamn.
Vid kontrollen visade det sig att föraren hade ett återkallat körkort. Föraren, en man i 30–40-årsåldern, visade också tecken på att vara påverkad av narkotika. Han togs därför med för kroppsbesiktning.
Mannen misstänks nu för grov olovlig körning och drograttfylleri.
Fordonsägaren misstänkt för brott
I samband med kontrollen kom även fordonsägaren till platsen. Ägaren, som också är en man i 30–40-årsåldern, misstänks för tillåtande av olovlig körning.
FAKTA:
Tillåtande av olovlig körning
Tillåtande av olovlig körning används när någon låter en annan person köra ett körkortspliktigt fordon trots att personen inte har rätt att köra. Det kan till exempel handla om att fordonsägaren lånar ut bilen till någon som saknar körkort eller har återkallat körkort. I trafikbrottslagen beskrivs det som att någon tillåter en annan att föra fordonet utan att vara berättigad till det. Straffet är normalt böter.
