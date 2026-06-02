Trafikolycka på länsväg 160 – En person till sjukhus

Räddningstjänsten larmades på tisdagen till en trafikolycka på länsväg 160 mellan Varekil och Skåpesund, i höjd med Varekilsnäs. Enligt de första uppgifterna handlar det om en olycka med flera fordon.
Larmet kom klockan 13:17 och gäller en trafikolycka där personbilar ska vara inblandad.
-Det ska handla om två personbilar som kolliderat varav ett fordon ligger i diket, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
Räddningstjänst larmades
Räddningstjänst från Svanesund är larmades till platsen. Ambulans avvaktade till en början men larmades senare ut för kontroll.
-Det ska inte vara några synliga personskador enligt de initiala uppgifterna, uppger SOS Alarm.
En person till sjukhus
En person åker senare med ambulans för kontroll. Under räddning- och bärgningsarbetet var det begränsad framkomlighet.
Händelsen utreds som vårdslöshet i trafik.
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