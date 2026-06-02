Körkortslös åkte fast i fartkameran

En kvinna från Orust döms för grov olovlig körning efter att ha fastnat på bild i en fartkamera. Enligt Uddevalla tingsrätt körde kvinnan bil trots att hon saknade körkort.
Händelsen inträffade i november 2025.
Enligt domen körde kvinnan personbil utan behörighet (körkort). I utredningen fanns bland annat fotografier från en fartkamera, körkortsuppgifter och ID-bild.
Tingsrätten bedömer att bevisningen, tillsammans med kvinnans egna uppgifter, visar att hon gjort sig skyldig till brottet.
Erkände i polisförhör
Kvinnan har i polisförhör erkänt brott. Målet avgjordes utan huvudförhandling.
Brottet bedöms som grovt eftersom kvinnan tidigare har lagförts för olovlig körning.
Döms till böter
Påföljden blir 100 dagsböter på 50 kronor, totalt 5 000 kronor. Kvinnan ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.
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