Körkortslös åkte fast i fartkameran

En kvinna från Orust döms för grov olovlig körning efter att ha fastnat på bild i en fartkamera. Enligt Uddevalla tingsrätt körde kvinnan bil trots att hon saknade körkort.

Händelsen inträffade i november 2025.

Enligt domen körde kvinnan personbil utan behörighet (körkort). I utredningen fanns bland annat fotografier från en fartkamera, körkortsuppgifter och ID-bild.

Tingsrätten bedömer att bevisningen, tillsammans med kvinnans egna uppgifter, visar att hon gjort sig skyldig till brottet.

Erkände i polisförhör

Kvinnan har i polisförhör erkänt brott. Målet avgjordes utan huvudförhandling.

Brottet bedöms som grovt eftersom kvinnan tidigare har lagförts för olovlig körning.

Döms till böter

Påföljden blir 100 dagsböter på 50 kronor, totalt 5 000 kronor. Kvinnan ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.