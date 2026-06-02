Misstanken: Körde lastbil utan körkort

En man i 35-årsåldern åtalas vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för grov olovlig körning efter en kontroll på Lv 178 i Varekil på Orust.
Händelsen inträffade i maj 2026 på Lv 178 vid Varekil/Stala i Orust kommun.
Enligt stämningsansökan ska mannen ha kört lastbil utan att ha rätt till det. Åklagaren menar att brottet ska bedömas som grovt eftersom mannen tidigare har lagförts för olovlig körning.
Som bevisning hänvisar åklagaren bland annat till anmälan, körkortsuppgifter och mannens egna uppgifter i förundersökningen. Ärendet har hanterats enligt reglerna om snabbförfarande i brottmål.
Åklagarens påföljdsförslag är 70 dagsböter på 50 kronor, totalt 3 500 kronor.
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