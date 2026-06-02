Skarpa uppmaning: Gena aldrig över spåret – trots tågstopp

Trots att den ordinarie tågtrafiken är avstängd på södra Bohusbanan rör sig fortfarande arbetsfordon på spåren mellan Stenungsund och Göteborg. Nu går Trafikverket ut med en skarp uppmaning till allmänheten: Gena aldrig över järnvägsspåren trots att det är tågstopp.

Text: Mikael Berglund Dela

Bakgrunden är att Trafikverket vid flera tillfällen har uppmärksammat personer som gått över spårområdet mellan Stenungsund och Göteborg. Enligt myndigheten handlar det främst om ungdomar som genar över järnvägen i stället för att välja en säker väg.

Livsfarligt – även när tågen är inställda

Sedan början av april är tågtrafiken på södra Bohusbanan mellan Göteborg och Stenungsund avstängd.

Avstängningen är en del av Trafikverkets stora arbete med att byta elkraftsanläggningen på sträckan. Arbetet ska pågå fram till den 14 mars 2027 och under tiden ersätts tågen med bussar.

Men avstängd tågtrafik betyder inte att spåren är tomma.

Under arbetet kör arbetsfordon, arbetsmaskiner och arbetståg på banan. Det innebär att det fortfarande kan komma fordon på spåret – även om inga vanliga persontåg går enligt tidtabell.

Trafikverket skriver att det är direkt livsfarligt och förbjudet att gena över spåren. Den som vistas i spårområdet riskerar dessutom böter.

Var uppmärksam vid plankorsningar

Det är också viktigt att vara extra uppmärksam vid järnvägsövergångar och plankorsningar under banarbetet.

Även om det inte går någon ordinarie tågtrafik kan arbetsfordon och arbetståg passera. Vid arbeten kan bommar, ljudsignaler och ljussignaler vara ur funktion eller hanteras på annat sätt än vid normal trafik. Det gör att den som passerar aldrig ska lita blint på att en tyst eller öppen övergång betyder att det är fritt.

Trafikverket påminner om att det är trafikanten själv som ska förvissa sig om att det inte kommer tåg innan man passerar en plankorsning. Tåg har i princip alltid företräde framför vägtrafik.

Välj en säker väg

Uppmaningen gäller både barn, ungdomar och vuxna. Trafikverket uppmanar också vårdnadshavare att prata med sina barn och unga om att välja en säker väg till skolan, bussen eller arbetet.

Att gena över spåret kan kännas som en snabb genväg – men under pågående banarbete kan det få mycket allvarliga konsekvenser.