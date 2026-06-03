Bjuder ensamstående mammor och barn på sommarvistelse

Tjörnbro Arena startar ett sommarinitiativ för ensamstående mammor och deras barn. Genom satsningen #JagGörNågot bjuder arenan in 20 familjer till en kostnadsfri vistelse med boende, mat och aktiviteter – men det gäller att vara snabb, antalet platser är begränsade och anmälan sker nu.

Text: Mikael Berglund Dela

Bakgrunden är att många familjer har det tufft ekonomiskt och att sommarlovet för en del barn inte innebär resor eller extra aktiviteter.

Två tillfällen i juni – Bjuder totalt 20 familjer

Tjörnbro Arena har reserverat plats för totalt 20 familjer, fördelat på två tillfällen under sommaren.

Familjerna får bo två nätter i anläggningens hotellägenheter och erbjuds ett komplett paket där boende, mat och aktiviteter ingår utan kostnad.

Initiativet riktar sig till ensamstående mammor med barn som av ekonomiska skäl inte har möjlighet att resa bort under sommaren.

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Vill skapa sommarminnen

Bakom satsningen står Daniel Olsson, ägare och grundare av Tjörnbro Arena. Han har under många år engagerat sig i frågor som rör barn, familjer och socialt ansvar.

Daniel Olsson är också grundare av den ideella föreningen Våra Älskade Barn, som arbetar för att göra vardagen bättre för barn och barnfamiljer. Enligt pressmeddelandet har han varit aktiv i den typen av initiativ och samhällsinsatser sedan år 2000. – Vi vet att det är tuffa tider för många just nu. Att få ihop vardagen som ensamstående förälder är ett pussel i sig, och när ekonomin dessutom sätter stopp för sommarlovets planer gör det extra ont. Vi vill göra vad vi kan för att lätta på det trycket och ge några familjer möjlighet att skapa fina sommarminnen tillsammans hos oss, säger Daniel Olsson. Eftersom antalet platser är begränsat kommer familjerna att väljas ut utifrån behov.

Hoppas fler vill göra något

Tjörnbro Arena hoppas också att initiativet ska inspirera fler företag, organisationer och privatpersoner att bidra på olika sätt.

– Små insatser kan göra stor skillnad. Vi hoppas att vårt initiativ inte bara skapar glädje för de familjer som får komma hit, utan också inspirerar fler att göra något för någon annan, säger Daniel Olsson.

Allmänheten uppmanas att sprida informationen vidare eller tipsa någon som kan vara i behov av möjligheten. Initiativet samlas under hashtaggen #JagGörNågot.