JUST NU: Larm om rökutveckling från bil

Räddningstjänsten har larmats till Gårvattensbacken, Spekeröd nära Svartedalen efter larm om en befarad brand i fordon.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 3 juni 2026 20:33 | Uppdaterad: 3 juni 2026 20:45

Larmet kom klockan 20:30 på onsdagen.

-Det ska vara rökutveckling från en bil och vi är på väg fram med ett anpassat resurspaket, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.

Det finns inga uppgifter om personskador.

Texten uppdateras!

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS
Top