JUST NU: Larm om rökutveckling från bil

Räddningstjänsten har larmats till Gårvattensbacken, Spekeröd nära Svartedalen efter larm om en befarad brand i fordon.
Larmet kom klockan 20:30 på onsdagen.
-Det ska vara rökutveckling från en bil och vi är på väg fram med ett anpassat resurspaket, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.
Det finns inga uppgifter om personskador.
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