Krossade bilruta efter fest – döms för skadegörelse

En man från Stenungsund döms för skadegörelse efter att en bilruta krossats i samband med en fest. Uddevalla tingsrätt dömer mannen till villkorlig dom och dagsböter.

Händelsen inträffade i februari 2025.

Enligt domen hade en person åkt till platsen för att hämta sin flickvän från en fest. Personen satt då i en lånad bil utanför huset när en man kom fram och slog sönder framrutan. Reparationskostnaden uppgick till 7 775 kronor.

Pekades ut efter händelsen

Efter händelsen ska mannen ha lämnat platsen. Senare hittades han i en hästhage en bit därifrån.

Tingsrätten lyfter fram att mannen pekades ut av den person som satt i bilen. Utpekandet fick enligt domen stöd av ytterligare uppgifter och ett fotografi där mannen bar en iögonfallande flanelljacka.

Mannen har förnekat gärningen och menat att skadan på bilrutan var ett stenskott.

Tingsrätten gör dock bedömningen att skadan inte var ett stenskott, utan att den är förenlig med uppgiften om ett hårt slag mot rutan.

Döms för skadegörelse

Tingsrätten anser att det saknas någon annan rimlig förklaring till skadan än att mannen orsakat den genom att slå på rutan. Han döms därför för skadegörelse.

Påföljden blir villkorlig dom och 40 dagsböter på 200 kronor, totalt 8 000 kronor. Mannen ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.

Skadestånd

Förutom påföljden ska mannen ska betala sammanlagt 7 775 kronor i skadestånd. Av beloppet ska 1 800 kronor betalas till bilägaren och 5 975 kronor till försäkringsbolaget.