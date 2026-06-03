Strömavbrott på Tjörn – Nära 700 abonnenter var berörda

Ett strömavbrott inträffade på onsdagskvällen och 693 kunder var som mest drabbade.
Avbrottet startade klockan 18.12.
Ellevio uppgav då att man undersöker omfattningen av avbrottet. Under tiden kan strömmen komma och gå för berörda kunder.
Strax efter klockan 21 har samtliga abonnenter fått strömmen tillbaka. Orsak till strömavbrottet är inte känt
Delar av området som berörs. Karta: Ellevio.
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