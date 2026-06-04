Misstänkt rattfylleri efter stopp på E6

Natten till torsdag reagerade en polispatrull på en bil som färdades på E6 genom Stenungsund. Efter stopp och kontroll misstänks föraren för rattfylleri.
Det var vid klockan 03 på torsdagen som polisen uppmärksammade bilen på E6.
Vid stopp och kontroll i höjd med Stora höga blåste föraren, en man i 45–50-årsåldern – positivt i polisens sållningsinstrument.
Mannen togs med för vidare bevisprovtagning.
En anmälan om misstänkt rattfylleri är skriven.
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