Tonåring döms efter manipulerad A-traktor – Stoppades efter tips

En tonåring från Stenungsund döms för olovlig körning efter att ha stoppats av polis på länsväg 160. Enligt domen var A-traktorn manipulerad och kunde köras betydligt snabbare än tillåtet.

Händelsen inträffade i februari 2026.

Polisen hade tidigare fått tips om fordonet och att det kunde framföras i 70-100 km/h. När man ser fordonet på länsväg 160 valde man att göra ett stopp och kontroll.

Flera avvikelser vid kontrollen

Vid kontrollen upptäcktes flera avvikelser. Enligt domen kunde en bakdörr öppnas, trots att fordonet enligt de tekniska uppgifterna skulle vara ombyggt så att bakdörrarna inte kunde öppnas.

Polisen hittade också en passagerare i utrymmet innanför bakdörren.

Dessutom kunde fordonet köras i 60–70 kilometer i timmen med hjälp av en farthållarknapp på ratten. Det gjorde att fordonet enligt tingsrätten inte längre var att betrakta som en A-traktor, utan som en personbil.

Farthållarknappen saknades

Tonåringen har förnekat brott och uppgett att han inte kände till att fordonet kunde köras snabbare än 30 kilometer i timmen.

Tingsrätten tar dock fasta på polisens uppgifter.

Vid den första provkörningen gick fordonet inte att köra fortare än 30 kilometer i timmen. Då saknades farthållarknappen.

När polisen senare fick farthållarknappen och gjorde en ny provkörning kunde fordonet köras snabbare än 30 kilometer i timmen. Tingsrätten bedömer att detta talar starkt för att knappen tagits bort inför kontrollen för att dölja manipulationen.

Döms till dagsböter

Tingsrätten anser att tonåringen visste att fordonet var manipulerat och att han därför saknade behörighet att köra det.

Han döms för olovlig körning.

Påföljden blir 30 dagsböter på 50 kronor, totalt 1 500 kronor. Han ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.