Ytterligare person häktad efter stort narkotikatillslag

Ytterligare en person har nu häktats i utredningen efter det stora narkotikatillslaget på en adress på Tjörn. Sedan tidigare är fem personer kopplade till ärendet. Samtliga misstänkta är från Göteborgsområdet.

Tillslaget skedde förra veckan och rubriceras synnerligen grovt narkotikabrott.

Sex personer i utredningen

Den senaste personen är en man i 40-årsåldern. Enligt häktningsframställan misstänks han på sannolika skäl för synnerligen grovt narkotikabrott.

Sedan tidigare har fem män i ungefär 25- till 50-årsåldern begärts häktade i ärendet. Samtliga misstänkta är från Göteborgsområdet.

Åklagaren har även för den senast misstänkta begärt tillstånd till restriktioner, bland annat när det gäller besök, elektronisk kommunikation och försändelser.

Större polisinsats på Tjörn

NYHETERsto har tidigare berättat om tillslaget, som enligt uppgifter ska ha varit en större polisinsats på en adress i Tjörns kommun.

Det finns fortfarande inga offentliga uppgifter om vad polisen hittade på platsen eller vilken roll de olika misstänkta personerna ska ha haft. Förundersökningssekretess råder i ärendet.

Utredningen fortsätter

Brottsrubriceringen synnerligen grovt narkotikabrott används vid de allvarligaste narkotikabrotten.

Utredningen fortsätter nu under ledning av åklagare.