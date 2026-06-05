OJ! Vilken festlig helg!

Helgen bjuder på studenten, nationaldagsfirande och flera utställningar runt om i STO-området. Det blir också öppet hus på Stenungsunds Ridklubb, skapande workshops på Tjörn och musik på Slussens Pensionat.

Text: Mikael Berglund Dela

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang.

STENUNGSUND

Nationaldagsfirande på Surfviken

Surfviken, Tollenäs • Lördag 6 juni kl. 14.00

Nationaldagen firas vid havet med aktiviteter, musik, mat och familjeunderhållning. Under dagen finns bland annat prova på-aktiviteter, musik och gemenskap vid vattnet.

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Nationaldagsfirande i Kulturhusparken

Kulturhusparken, Stenungsund • Lördag 6 juni kl. 15.00–17.00

Stenungsund firar nationaldagen med musik, tal, föreningsliv och aktiviteter för alla åldrar. Kommunen bjuder traditionsenligt på tårta.

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Nationaldagsfirande i Dalen

Dalen • Lördag 6 juni kl. 16.00–18.00

Nationaldagen och svenska flaggans dag firas på hembygdsgården Dalen med tal, sång, musik och kaffeservering.

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Öppet Hus & Bakluckeloppis på Stenungsunds Ridklubb

Stenungsunds Ridklubb, Jordhammar • Lördag 6 juni kl. 11.00–14.00

Stenungsunds Ridklubb bjuder in till en dag med häst, glädje och aktiviteter för hela familjen. Under dagen blir det bland annat prova på-ridning, häst och vagn, fika, hamburgare och bakluckeloppis.

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Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Under helgen visas flera filmer för både barn och vuxna. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Lördag 6 juni

• kl. 13.15 – Super Mario Galaxy Filmen

• kl. 15.30 – Operation bäver

• kl. 18.00 – Backrooms

Utställning: Ingeborg Enander

Kulturhusparken, Stenungsund • Fram till 28 juni

Stenungsundsfotografen Ingeborg Enander uppmärksammas med en utställning i Kulturhusparken utanför Kulturhuset Fregatten.

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TJÖRN

Nationaldagen och Sillens Dag

Klädesholmen • Lördag 6 juni kl. 11.00–15.00

På Klädesholmen firas både Sveriges nationaldag och sillkulturen med smaker, tradition, barnaktiviteter, guidade inslag och underhållning vid havet.

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Katazome – indigo och reservagetryck

Egnahemsfabriken, Hjälteby • Lördag 6 juni–söndag 7 juni kl. 09.30–16.00

En tvådagars workshop med traditionell japansk tryckteknik och indigofärgning. Deltagarna får arbeta med mönster, reservagetryck och naturlig indigo.

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Mormorsrutan – ta tillvara på restgarn

Egnahemsfabriken, Hjälteby • Lördag 6 juni

Textilkonstnären Sofia Brolin visar hur restgarn kan tas tillvara genom att virka mormorsrutor. Workshopen passar både erfarna virkare och den som har enklare grundkunskaper.

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Temaverkstad: Invasiva arter

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Lördag 6 juni–söndag 7 juni kl. 11.00–14.00

I en obemannad drop in-verkstad kan besökare måla akvarell med inspiration från invasiva arter längs Bohuskusten.

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Musik i parken med Knut & Maria!

Runes Rhododendronpark, Hjälteby • Söndag 7 juni kl. 18.30–20.00

Knut & Maria bjuder på musik i Runes Rhododendronpark med en bred repertoar från Taube och Beatles till egenkomponerat material.

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Öppen ateljé: Göte Nilsson och Ewa Swärd

Fårhuset, Sundsby Säteri • Fram till 14 juni

Göte Nilsson och Ewa Swärd visar genuint hantverk i textil, lammskinn och trä. Besökare kan också prova på bland annat täljning och broderi.

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Runes Rhododendronpark 2026

Runes Rhododendronpark, Hjälteby • Fram till 14 juni

Rhododendronparken på norra Tjörn står i blom och bjuder in till promenader, blomsterprakt, fika och musik i grönskan.

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Utställning: Thomas Nilsson

Konstrummet, biblioteket i Skärhamn • Fram till 14 juni

Thomas Nilsson visar arbeten där hantverksmässiga trycktekniker och minnen från platser och miljöer möts i bild.

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Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september

Nordiska Akvarellmuseet presenterar en omfattande utställning med akvareller och teckningar av två av Danmarks mest betydelsefulla konstnärer.

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Utställning: Lars Lerin

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september

Under sommaren visas verk ur museets samling av Lars Lerin i Samlingssalen på Nordiska Akvarellmuseet.

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Utställning: Ur museets samling

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september

Ett urval ur Nordiska Akvarellmuseets egen samling visas under sommaren och lyfter fram akvarellkonstens bredd.

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Skulptur i Pilane 2026

Pilane • Fram till 27 september

Skulptur i Pilane firar 20 år och bjuder på en konstsommar i kulturlandskapet med årets utställning Sculptural Landscape.

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ORUST

Nationaldagsfirande på Ellös Parken

Ellös Parken • Lördag 6 juni kl. 11.00–14.00

I Ellös Parken firas nationaldagen med kafeteria, aktiviteter för barnen, nationaldagstal, nationalsång och musikframträdanden.

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Pepperland på Slussens Pensionat!

Slussens Pensionat, Slussen • Lördag 6 juni

Pepperland återvänder till Slussens Pensionat med en varm hyllning till The Beatles. Bandet har gästat pensionatet många gånger och bjuder på en kväll för musikälskare.

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Kalligraf Workshop

Leilas Atelje, Ellös • Söndag 7 juni

En workshop för den som vill upptäcka kalligrafins värld och lära sig grundläggande tekniker för vacker handskrift.

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Konstutställning av Olof Wettre 16 maj-10 juni på Kajutan

Kulturhuset Kajutan, Henån • Fram till 10 juni

Orust Konstförening visar konst av Olof Wettre på Kulturhuset Kajutan. Utställningen kan ses under bibliotekets öppettider.

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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.