OJ! Vilken festlig helg!

Helgen bjuder på studenten, nationaldagsfirande och flera utställningar runt om i STO-området. Det blir också öppet hus på Stenungsunds Ridklubb, skapande workshops på Tjörn och musik på Slussens Pensionat.
Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang.
STENUNGSUND
Nationaldagsfirande på Surfviken
Surfviken, Tollenäs • Lördag 6 juni kl. 14.00
Nationaldagen firas vid havet med aktiviteter, musik, mat och familjeunderhållning. Under dagen finns bland annat prova på-aktiviteter, musik och gemenskap vid vattnet.
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Nationaldagsfirande i Kulturhusparken
Kulturhusparken, Stenungsund • Lördag 6 juni kl. 15.00–17.00
Stenungsund firar nationaldagen med musik, tal, föreningsliv och aktiviteter för alla åldrar. Kommunen bjuder traditionsenligt på tårta.
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Nationaldagsfirande i Dalen
Dalen • Lördag 6 juni kl. 16.00–18.00
Nationaldagen och svenska flaggans dag firas på hembygdsgården Dalen med tal, sång, musik och kaffeservering.
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Öppet Hus & Bakluckeloppis på Stenungsunds Ridklubb
Stenungsunds Ridklubb, Jordhammar • Lördag 6 juni kl. 11.00–14.00
Stenungsunds Ridklubb bjuder in till en dag med häst, glädje och aktiviteter för hela familjen. Under dagen blir det bland annat prova på-ridning, häst och vagn, fika, hamburgare och bakluckeloppis.
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Fregatten Bio
Kulturhuset Fregatten
Under helgen visas flera filmer för både barn och vuxna. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.
Lördag 6 juni
• kl. 13.15 – Super Mario Galaxy Filmen
• kl. 15.30 – Operation bäver
• kl. 18.00 – Backrooms
Utställning: Ingeborg Enander
Kulturhusparken, Stenungsund • Fram till 28 juni
Stenungsundsfotografen Ingeborg Enander uppmärksammas med en utställning i Kulturhusparken utanför Kulturhuset Fregatten.
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TJÖRN
Nationaldagen och Sillens Dag
Klädesholmen • Lördag 6 juni kl. 11.00–15.00
På Klädesholmen firas både Sveriges nationaldag och sillkulturen med smaker, tradition, barnaktiviteter, guidade inslag och underhållning vid havet.
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Katazome – indigo och reservagetryck
Egnahemsfabriken, Hjälteby • Lördag 6 juni–söndag 7 juni kl. 09.30–16.00
En tvådagars workshop med traditionell japansk tryckteknik och indigofärgning. Deltagarna får arbeta med mönster, reservagetryck och naturlig indigo.
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Mormorsrutan – ta tillvara på restgarn
Egnahemsfabriken, Hjälteby • Lördag 6 juni
Textilkonstnären Sofia Brolin visar hur restgarn kan tas tillvara genom att virka mormorsrutor. Workshopen passar både erfarna virkare och den som har enklare grundkunskaper.
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Temaverkstad: Invasiva arter
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Lördag 6 juni–söndag 7 juni kl. 11.00–14.00
I en obemannad drop in-verkstad kan besökare måla akvarell med inspiration från invasiva arter längs Bohuskusten.
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Musik i parken med Knut & Maria!
Runes Rhododendronpark, Hjälteby • Söndag 7 juni kl. 18.30–20.00
Knut & Maria bjuder på musik i Runes Rhododendronpark med en bred repertoar från Taube och Beatles till egenkomponerat material.
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Öppen ateljé: Göte Nilsson och Ewa Swärd
Fårhuset, Sundsby Säteri • Fram till 14 juni
Göte Nilsson och Ewa Swärd visar genuint hantverk i textil, lammskinn och trä. Besökare kan också prova på bland annat täljning och broderi.
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Runes Rhododendronpark 2026
Runes Rhododendronpark, Hjälteby • Fram till 14 juni
Rhododendronparken på norra Tjörn står i blom och bjuder in till promenader, blomsterprakt, fika och musik i grönskan.
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Utställning: Thomas Nilsson
Konstrummet, biblioteket i Skärhamn • Fram till 14 juni
Thomas Nilsson visar arbeten där hantverksmässiga trycktekniker och minnen från platser och miljöer möts i bild.
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Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september
Nordiska Akvarellmuseet presenterar en omfattande utställning med akvareller och teckningar av två av Danmarks mest betydelsefulla konstnärer.
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Utställning: Lars Lerin
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september
Under sommaren visas verk ur museets samling av Lars Lerin i Samlingssalen på Nordiska Akvarellmuseet.
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Utställning: Ur museets samling
Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september
Ett urval ur Nordiska Akvarellmuseets egen samling visas under sommaren och lyfter fram akvarellkonstens bredd.
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Skulptur i Pilane 2026
Pilane • Fram till 27 september
Skulptur i Pilane firar 20 år och bjuder på en konstsommar i kulturlandskapet med årets utställning Sculptural Landscape.
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ORUST
Nationaldagsfirande på Ellös Parken
Ellös Parken • Lördag 6 juni kl. 11.00–14.00
I Ellös Parken firas nationaldagen med kafeteria, aktiviteter för barnen, nationaldagstal, nationalsång och musikframträdanden.
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Pepperland på Slussens Pensionat!
Slussens Pensionat, Slussen • Lördag 6 juni
Pepperland återvänder till Slussens Pensionat med en varm hyllning till The Beatles. Bandet har gästat pensionatet många gånger och bjuder på en kväll för musikälskare.
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Kalligraf Workshop
Leilas Atelje, Ellös • Söndag 7 juni
En workshop för den som vill upptäcka kalligrafins värld och lära sig grundläggande tekniker för vacker handskrift.
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Konstutställning av Olof Wettre 16 maj-10 juni på Kajutan
Kulturhuset Kajutan, Henån • Fram till 10 juni
Orust Konstförening visar konst av Olof Wettre på Kulturhuset Kajutan. Utställningen kan ses under bibliotekets öppettider.
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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.
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