Glass stals vid inbrott i föreningskiosk på Orust

En förening vid Tavlebordsvallen på Orust har drabbats av ett ”iskallt” inbrott i sin kiosk. Bland det som stals fanns kontanter – och glass.

Inbrottet ska ha skett någon gång mellan lördagskvällen och söndagen, då det upptäcktes. Någon har krossat ett fönster och tagit sig in i kiosken. Det som saknas är kontanter – och glass.

Polisen har tagit upp en anmälan om stöld.

– Det är väldigt tråkigt när ideella krafter drabbas på det här sättet, säger Herman Egelström, stationsbefäl vid polisen i Södra Fyrbodal.

Polisen tar emot tips

Polisen är intresserad av iakttagelser från området kring fotbollsplanen under natten mellan lördag och söndag.