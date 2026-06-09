25 nya polisvolontärer i Fyrbodal – Syns nu i STO-området

Åsa, Susanne och Lillemor tillsammans med kommunpolis Hans Björnum. Foto: NYHETERsto

Polisen Fyrbodal har utbildat 25 nya volontärer. Flera av dem kommer nu att synas ute i STO-området vid evenemang, skolavslutningar och andra trygghetsskapande insatser.

Text: Mikael Berglund Dela

Under maj har 25 nya volontärer utbildats i Fyrbodal. Dessa är nu redo att vara med polisen ute vie evenemang och stora folksamlingar.

Premiär i vårt område för polisens volontärer skedde under studenten i Stenungsund.

Då fanns 3 av de 25 nyutbildade volontärer på plats – Åsa, Susanne och Lillemor, tillsammans med områdes- och kommunpolis.

Ska skapa trygghet

Polisens volontärer är frivilliga som hjälper till vid olika trygghetsskapande uppdrag. Det kan handla om att vara synliga vid större evenemang, delta vid informationsinsatser, nattvandra eller möta människor ute i samhället.

I helgen kunde man träffa på de nya volontärerna bland under Aqua Blå Festival i Vänersborg. Under denna veckan är de också med under skolavslutningskvällen i STO-området.

Polisens volontärer ersätter inte poliser och har inga särskilda polisiära befogenheter. De ska inte ingripa vid brott, men kan vara en viktig länk mellan polis och allmänhet.

Arbetar tillsammans med polisen

Volontärerna får sina uppdrag av polisen och arbetar i nära kontakt med ansvarig polis före, under och efter insatserna.

Enligt polisen handlar uppdraget om att bidra till ett tryggare samhälle genom synlighet, samtal och brottsförebyggande information. I polisregion Väst kan volontärer bland annat vara med vid evenemang, i kollektivtrafiken och vid informationskampanjer om exempelvis langning, bostadsinbrott och bedrägerier.

För STO-området innebär det att polisens nya volontärer nu kan bli ett återkommande inslag vid lokala arrangemang där många människor samlas.