Bjuder åter igen in till Rörelseglädjens Dag på Tjörnbro Arena

Rörelseglädjens Dag 2025 - Nu är det dags igen! Foto: NYHETERsto

Tjörnbro Arena bjuder återigen in till en dag fylld av rörelse, lek och gemenskap. Söndagen den 14 juni arrangeras Rörelseglädjens Dag för andra året i rad – tillsammans med Tjörns Sparbank och Miljonmissionen. Förra årets premiär lockade över 1 300 besökare till arenan.

Text: Mikael Berglund Dela

Rörelseglädjens Dag beskrivs som en folkfest där barn, unga och familjer får möjlighet att prova på aktiviteter utan kostnad. Under dagen erbjuds bland annat trampolinpark, klättring, pumptrack, pool med DJ, hoppborgsbana och hoppborgar.

Alla barn bjuds dessutom på korv med bröd, festis och glass.

Fokus på rörelse utan krav

Tanken bakom dagen är enkel – Att fler ska få uppleva glädjen i att röra på sig.

– Det handlar om barns och ungas rätt till rörelse. Vi erbjuder aktiviteter med fokus på lekfullhet och nyfikenhet, utan krav på prestation eller regler om vad som är rätt eller fel, säger Daniel Olsson, vd på Invest Group som driver Tjörnbro Arena.

Förra året blev Rörelseglädjens Dag en succé med över 1 300 besökare. Många passade på att testa aktiviteter, bada i poolen och umgås på arenan.

Katarina Bröjer Ryberg, Marknads- och hållbarhetschef på Tjörns Sparbank och Daniel Olsson, vd på Invest Group.

Bakom arrangemanget står Tjörnbro Arena, Tjörns Sparbank och Miljonmissionen. Målet är att skapa en öppen och lättillgänglig dag där fler barn och unga får chans att hitta rörelseglädje – oavsett tidigare erfarenhet.

– Det är ingen tävling. Men när någon övervinner en rädsla eller lär sig något nytt, kan den personen – om man vill – ringa i klockan. Det är ett sätt att få uppmärksamhet, kanske en applåd, men framför allt en känsla av att ha gjort något bra, säger Daniel Olsson.

Lokalt engagemang bakom satsningen

Även Tjörns Sparbank är med bakom satsningen och lyfter fram betydelsen av lokala initiativ som stärker barns och ungas välmående.

– Rörelseglädjens Dag är ett fint exempel på hur vi tillsammans kan skapa möjligheter för barn och unga att må bra och hitta rörelseglädje. Som lokal sparbank med stort samhällsengagemang vill vi vara med och stötta initiativ som stärker människors välmående och bidrar till en positiv utveckling på Tjörn och i vårt närområde, säger Katarina Bröjer Ryberg, marknads- och hållbarhetschef på Tjörns Sparbank.

Mer än bara en aktivitetsdag

Bada och chilla i poolområdet – med egen DJ

Rörelseglädjens Dag blir också ett sätt att visa upp det utbud som finns på Tjörnbro Arena. Här finns aktiviteter för både barn, ungdomar, familjer, grupper och träningsintresserade – med havet, naturen och arenans olika aktivitetsytor som bas.

På arenan finns bland annat trampolinpark, klättring, poolområde, cykling och kajak, vandringar, X-rundan, ninjalekpark och andra möjligheter till aktivitet och återhämtning.

Tjörnbro Arena beskriver sig som en plats där rörelseglädje, mat, boende och naturnära upplevelser möts. Under Rörelseglädjens Dag öppnas flera av aktiviteterna upp kostnadsfritt för besökarna.

Passa på att upptäcka Lilla Brattön

Under dagen finns också möjlighet att ta båten över till Lilla Brattön. Båtturen är gratis och på ön väntar äventyrsgolf för alla som vill prova på under dagen.

Tidigare artikel: Succé för Rörelseglädjens Dag