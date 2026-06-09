Glädjeresan tar paus – Efter år av miljoninsamlingar i STO-området

Tommy Witedal och Lasse Kronér har dragit i trådarna runt Glädjeresan de senaste åren- Foto: NYHETERsto

Glädjeresan tar en paus under det kommande året. Anledningen är tidsbrist – men bakom beskedet finns framför allt flera år av starkt lokalt engagemang, fullsatta auktioner och miljonbelopp till välgörande ändamål i Stenungsund, Tjörn och Orust.

Text: Mikael Berglund Dela

Under de senaste åren har Glädjeresan blivit ett återkommande inslag i STO-området. Med Lasse Kronér i spetsen, tillsammans med Tommy Witedal från Bästkuststäd och flera lokala huvudsponsorer, har projektet samlat företag, föreningar och privatpersoner kring ett gemensamt mål: att göra konkret nytta lokalt.

Från idé till lokal kraft

Glädjeresan startades redan 1999 av Lasse Kronér tillsammans med ett bilföretag i Göteborg. Idén var enkel men stark – att förena underhållning, auktioner och lokalt engagemang med insamlingar där pengarna går direkt till välgörande ändamål.

Efter några års uppehåll fick Glädjeresan ny fart i STO-området 2021. Då blev det också starten på den lokala form som många i området känner igen i dag.

Lasse Kronér har fortsatt att leda auktionerna med humor, tempo och värme. Samtidigt har Tommy Witedal, Bästkuststäd, tillsammans med huvudsponsorerna varit en drivande lokal kraft bakom arrangemangen.

Pengarna har stannat i STO-området

För STO-områdets del har Glädjeresan blivit mer än en auktion. Varje år har ett nytt lokalt ändamål valts ut – från äldreboenden och hjärtstartare till kvinnojour, barnläger och sjöräddning.

Det som samlats in har gått till konkreta insatser i Stenungsund, Tjörn och Orust.

När Glädjeresan återstartade lokalt 2021 gick pengarna till äldreboenden i STO-området. Därefter har insamlingarna fortsatt att växa – både i engagemang och i belopp.

Varje krona går till ändamålet

En viktig del av Glädjeresan är att varje insamlad krona går direkt till välgörenhet. Det finns inga mellanhänder, inga löner och inga administrativa kostnader som dras från insamlingen.

Det som samlas in går oavkortat till årets utvalda ändamål. Kostnader runt arrangemangen täcks i stället av sponsorer och lokala företag som vill vara med och bidra.

Det är en av sakerna som gjort Glädjeresan unik – och som skapat stort förtroende bland både företag, privatpersoner och föreningar i STO-området.

Tar en paus efter rekordår

Senast gick pengarna till Sjöräddningssällskapet i STO-området, med stationerna i Stenungsund, Skärhamn och Käringön.

Under auktionerna på Göksäter och Stenungsbaden samlades 1 060 760 kronor in – ett nytt rekord för Glädjeresan i området.

Pengarna går till Sjöräddningssällskapets arbete med att rädda liv till sjöss. I Stenungsund har man bland annat planerat för en ny och stabil flytbrygga inför kommande sjöräddningsbåt.

Paus – inte punkt

Nu väntar alltså en paus för Glädjeresan. Men sett till vad projektet har gjort i STO-området de senaste åren är det svårt att se beskedet som något annat än en tillfällig andhämtning.

Glädjeresan har visat vilken kraft som finns när lokala företag, eldsjälar och invånare går samman.

Och även om auktionen tar paus det kommande året lever resultatet vidare – på äldreboenden, hos kvinnojouren, vid hjärtstartare, på barnläger och ute på sjön.