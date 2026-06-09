JUST NU: Trafikolycka på länsväg 650 – Bil voltat

Räddningstjänst, ambulans och polis är larmade till en trafikolycka på länsväg 650 mellan Spekeröd och Ucklum i Stenungsund.

Larmet kom klockan 22:46 på tisdagskvällen. Enligt de första uppgifterna handlar det om en singelolycka i höjd med Tveten.

-Initiala uppgifter talar om att förare till en personbil ska ska ha kört av vägen och voltat, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg.

Det är ännu oklart om någon person har skadats.

Räkna med begränsad framkomlighet och troligen avstängd väg under räddningsarbetet. En prognos är satt till klockan 00:15 då man ska vara klara på plats.

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