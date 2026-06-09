Strömavbrott på delar av Tjörn – nära 700 kunder berörda

Ett nytt strömavbrott påverkar just nu delar av Tjörn. Omkring 700 abonnenter berörs.
Avbrottet startade klockan 09.19 och berör just nu 693 kunder.
Personal på väg
Enligt elnätsinformationen från Ellevio är personal på väg till området för felsökning.
Det finns ännu ingen beräknad sluttid. Prognosen uppdateras när mer information finns.
Strömmen kan komma och gå under arbetet.
Delar av området som berörs. Karta: Ellevio.
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