Tre gripna efter misstänkt cannabisodling – ”Fabriken stängd”

Tre personer greps på tisdagsförmiddagen efter ett tillslag mot en adress i Stenungsunds kommun. Tillslaget gjordes efter en tids spaning.

Enligt polisen hade man spanat mot adressen under tid och när man slog till upptäckte man en mindre odling av cannabis.

-På platsen fanns tre personer – två kvinnor och en man. Samtliga greps misstänkta för framställnings, innehav och överlåtelse av narkotika, säger Herman Egelström, stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal till NYHETERsto.

Husrannsakan och beslag

Polisen har inlett en förundersökning om narkotikabrott. Misstankarna gäller bland annat innehav, framställan och misstänkt överlåtelse av narkotika.

I samband med insatsen genomfördes husrannsakan. Polisen har även gjort spårsäkring och tagit material i beslag.

Utredningen fortsätter.